Sfida importante per il Circolo Pattinatori contro la quarta Prato: concentrazione al massimo

GROSSETO – Per la corazzata Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto è in arrivo il primo vero test nel campionato di serie B. I ragazzi di Massimo Mariotti, dopo aver vinto le prime quattro partite (le ultime due senza subire reti) mettendo a segno cinquantuno reti e subendone appena otto, sono attesi sabato pomeriggio alle 17,30 sulla pista dell’Hockey Prato, quarta forza del torneo con 8 punti, reduce dal pareggio casalingo con l’Hockey Follonica A.



L’Edilfox, che partita dopo partita è cresciuta di rendimento, mostrando enormi potenzialità, vorrà dimostrare anche in questa occasione di essere una delle favorite ai primi due posti del girone, che danno l’accesso alle Final Eight per la serie A2. Contro Cgc Viareggio, Sarzana, Maliseti e Follonica B è bastato alzare il ritmo per chiudere l’incontro. Vecoli, Brunelli (i bomber biancorossi con 12 segnature), Battaglia e Gucci sono stati immarcabili dai difensori trovati fino ad ora. Il Prato, sulla carta, è una delle formazioni in grado di dare filo da torcere alla “big red machine”, che divide il primo posto in classifica con l’Hockey Viareggio, e quindi sarà una partita da giocare con la massima concentrazione, senza sottovalutare il quintetto pratese.



Durante la settimana l’allenatore Massimo Mariotti ha lavorato per migliorare ulteriormente la condizione di una squadra che all’ottava giornata è attesa allo scontro diretto con il Viareggio, un match che potrebbe dare un’idea sulle reali possibilità di Gemignani e compagni di chiudere al vertice la regular season.

I ragazzi godono di ottima salute e per la trasferta di Prato sono stati convocati i dieci “titolari”, con il ritorno di Andrea Lugli al posto del sedicenne Alessandro Bardini che ha fatto comunque vedere buone cose nei primi otto minuti della sua prima stagione in serie B.

I convocati: Michael Saitta, Bruni; Alessandro Saitta, Gucci, Vecoli, Lugli, Rosati, Gemignani, Brunelli, Battaglia.