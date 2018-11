Settimana contro la violenza sulle donne: «Con “Noi ci siamo” daremo voce al silenzio»

GROSSETO – «La Commissione Provinciale Pari Opportunità di Grosseto con le Commissioni Comunali Pari Opportunità del territorio presenta le varie iniziative organizzate per celebrare la settimana contro la violenza sulle donne» a farlo sapere una nota della Provincia.

«Si tratta di un evento in cui per la prima volta la Commissione Provincia di Grosseto alle Pari Opportunità riunisce attorno a sé la partecipazione di tutte le Commissioni P.O. per “dar voce” al silenzio sulla violenza – dice la nota -il programma che dal 20 al 24 novembre prevede una serie di attività da parte delle singole Commissioni Comunali, culminerà il 25 novembre a Grosseto sotto i portici di Piazza Dante (dalle 16,00 alle 19,00) con iniziative artistiche che rappresentano e valorizzano, attraverso la danza, la pittura e la musica, il mondo femminile».

La Partecipazione dell’Associazione Il pane delle Donne e la Degustazione a cura dell’AIS Grosseto di vini rosé, accompagneranno il pomeriggio.