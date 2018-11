GROSSETO – Sei maremmano se dici: sei più coglione che lungo! Quante persone buone, anzi bonaccione, ognuno di noi conosce? Sicuramente non poche, a dispetto di quel che si è soliti dire, ovvero che il mondo è tutto cattivo. No, la bontà esiste e a volte, quanto è troppa, rischia di rasentare addirittura quella che in maremmano si dice coglionaggine. Perché se esser buoni è una virtù, esserlo troppo rischia in molti casi di diventare uno svantaggio da cui, in certo qual modo, occorre addirittura difendersi, per non incappare in eccessive fregature.

E mi è capitato più volte sentir dire ai nostri vecchi, rivolgendosi a qualcuno che per la sua troppa bontà aveva preso qualche delusione: “Eh, te sei più coglione che lungo!” Poi, che c’entra, a volte la coglionaggine è anche sinonimo di bischeraggine… Ma questo è un altro discorso. Oggi ci limitiamo a riferirci ai troppo buoni, agli ingenui, a chi si fa troppo facilmente abbindolare da qualche furbastro, pronto sempre ad approfittarsi della disponibilità altrui, al punto da essere, appunto, più coglione che lungo!

