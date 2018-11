Ritorno al suo palazzetto per la Pallavolo Follonica che ospita il Pediatrica Livorno

FOLLONICA – Ritorno al Palagolfo per la Pallavolo Follonica Hotel Parrini dopo i lavori di ristrutturazione del palazzetto necessari in seguito alle infiltrazioni d’acqua che avevano causato il rinvio della partita del 29 novembre contro il Lupi Santa Croce, gara ancora da recuperare.

L’avversario di turno è l’Under 21 Pediatrica Specialist di Livorno: si gioca sabato 17 novembre alle 21 per la sesta giornata del campionato regionale di Serie C. Si affrontano due squadre separate da appena un punto in classifica (7 per il Follonica, 6 per il Pediatrica), anche se le follonichesi hanno giocato una gara in meno. In serie nera le livornesi, che avevano cominciato alla grande il campionato con due vittorie nelle prime due giornate ma poi sono uscite sconfitte nelle altre tre partite; Follonica invece è reduce dalla netta vittoria sul campo del Luca Consani Grosseto e sta rispettando in pieno una tabella di marcia che vede una tranquilla salvezza come obiettivo principale della stagione.

«Torniamo di fronte al nostro pubblico – dice Germano Pasquinelli, direttore sportivo della Pallavolo Follonica – per giocare una partita difficile, anche se alla nostra portata. Sarà importante affrontarla con la massima concentrazione e impegno, perché nessuno ci regalerà niente: siamo in Serie C, ogni gara è una battaglia. Siamo felici della bella vittoria ottenuta nell’ultima giornata, ma servirà a poco se non saremo capaci di offrire continuità alle nostre prestazioni. Come al solito, invito tutti gli sportivi follonichesi al Palagolfo per fare il tifo per le nostre ragazze».

Il programma della 6a giornata – Serie C girone A:

Pallavolo Delfino Pescia–Fanball Il Discobolo

Pallavolo Cascina–Entomox Peimar Calci

Errepi Mtk Grosseto–Luca Consani Grosseto

Volley Pantera Lucca–U21 Lupi Santa Croce

Lupi Estintori San Miniato–Fiora Buggiano

Pallavolo Follonica–U21 Pediatrica Specialist

Volley Sei Rose Rosignano–Baia del Marinaio Volley Cecina

La classifica:

Baia del Marinaio Volley Cecina 14 punti; Fiora Buggiano 13; Pallavolo Cascina 12; Entomox Peimar Calci 10; Volley Sei Rose Rosignano, Lupi Estintori San Miniato 8; Pallavolo Follonica, Errepi Mtk Grosseto, Volley Pantera Lucca 7; U21-Pediatrica Specialist 6; Pallavolo Delfino Pescia 5; Luca Consani Grosseto 3; Fanball Il Discobolo 2; U21-Lupi Santa Croce 0.