Pezzo di muro si stacca da un palazzo e cade a terra in pieno centro storico

ORBETELLO – Si è staccato un pezzo di muro da un palazzo in pieno centro storico. La struttura, situata in Corso Italia, fa angolo con piazza del Plebiscito di fronte agli edifici del comune.

Le dinamiche dell’accaduto non sono chiare e per fortuna l’incidente non ha prodotto danni o disagi ai cittadini.

L’area è stata messa in sicurezza da un intervento della Polizia Municipale che ha provveduto a recintare con il classico nastro rosso e bianco la zona interessata.

Proprio sotto a dove è avvenuto il distacco della parete si trova una cassetta per imbucare la posta che al momento rimane inagibile.

La situazione tornerà alla normalità dopo l’intervento delle forze competenti, che dopo l’ondata di maltempo dei giorni scorsi sono impegnate in opere di ristrutturazione sparse un po’ in tutto il territorio.