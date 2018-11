Maltempo: in arrivo un milione e mezzo di euro dal Governo, a Rossi il ruolo di commissario

GROSSETO – «Il capo del Dipartimento della Protezione civile ha firmato l’ordinanza che nomina il presidente Enrico Rossi commissario delegato per gli interventi urgenti resi necessari dalla grave ondata maltempo che, a fine ottobre, ha colpito anche la Toscana» a farlo sapere la Regione Toscana».

«Con l’ordinanza vengono destinati alla Toscana 1,5 milioni di euro -spiega la Regione – serviranno per finanziare gli interventi più urgenti e per consentire la piena ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate e la messa in sicurezza dei territori e delle strutture che sono stati colpiti dagli eventi meteorologici».

«Primo atto del commissario – conclude la nota – sarà la predisposizione di un piano degli interventi, che dovrà essere sottoposto all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale».