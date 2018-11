Le ragazze della Gea contro l’ultima Figline, Furi: «Non sottovalutiamole, sono tra le favorite»

GROSSETO – La Sanitaria Ortopedica Gea Grosseto torna sabato alle 18 davanti al pubblico del Palasport di via Austria per confrontarsi con il Don Bosco Figline Valdarno in un confronto dalle mille insidie. Le fiorentine, retrocesse dalla serie B, sono ultime in classifica, in compagnia di Altopascio, senza vittorie dopo tre incontri, con l’attenuante di aver dovuto fare i conti con quale infortunio.

Nalesso e compagne sono reduci dalla bella affermazione sul campo del Baloncesto Firenze, che ha ridato la necessaria carica alla squadra dopo il beffardo scivolone interno contro la Pielle Livorno, che in questo quarto turno del campionato di serie C riceve la visita della Pallacanestro Viareggio nello scontro al vertice tra le uniche due formazioni ancora imbattute.

«Ci attende – dice il coach David Furi – un confronto da non sottovalutare. Il Figline ha zero punti, ma alla viglia del campionato è stato inserito dagli addetti ai lavori nel novero delle favorite per la corsa al salto di categoria. Servirà dunque un’altra prestazione sopra le righe, tutta carattere, per vincere il primo confronto casalingo».

Coach Furi per questa delicata sfida recupera Bianca Bellocchio, che può dare una bella mano nell’impostazione del gioco, e Sofia Bargagli, assenti a Firenze per problemi di lavoro. Il gruppo sta bene, sta ritrovando il ritmo partita e vuole divertire i suoi tifosi.

Le convocate: Sofia Bargagli, Francesca Benedetti, Bianca Bellocchio, Chiara Camarri, Giulia Camarri, Chiara Cazzuola, Elena Furi, Caterina Mancioppi, Marta Nalesso , Eleonora Scurti, Sarah Tamberi.

I risultati del 3° turno: Baloncesto Firenze-Sanitaria Gea Grosseto 45-58, Pall. Viareggio-San Miniato 48-31, Don Bosco Figline-Pielle Livorno 53-76, SBL Altopascio-Quartiere 5 Firenze 35-39, Galli San Giovanni Valdarno-Pall. Femm. Piombino 55-53.

La classifica: Viareggio, Pielle Livorno 6; Gea Grosseto, Galli S.Giovanni Valdarno, Quartiere 5 Firenze 4; Piombino, San Miniato, Baloncesto 2; Altopascio, Figline 0.

Il programma del fine settimana: Quartiere 5 Firenze-Baloncesto Firenze, San Miniato-Galli San Giovanni Valdarno, Pielle Livorno-Pall. Viareggio, Sanitaria Gea Grosseto-Don Bosco Figline, SBL Altopascio-Pall. Piombino.