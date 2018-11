La Stecca e Il Veliero si confermano mattatori, battuti Panetteria Maremma e Amatori Grosseto

GROSSETO – Dieci reti nei due incontri di Coppa Italia over 35 Csen. Il torneo di calcio a 7 continua a produrre reti ed emozioni, con due protagoniste incontrastate suddivise nei due gironi.

Nel gruppo A, vittoria de La Stecca che si è imposta per 4-3 contro la Panetteria Maremma. Partita equilibrata, con la Panetteria Maremma che non ha demeritato la sconfitta, visto come i biancorossi hanno messo in difficoltà Battistini e compagni. La doppietta di Bartoli ed il gol di Cinelli hanno tenuto a galla la Panetteria, ma Sacchini (doppietta), Cantalino e Battistini hanno rimesso più volte le cose a posto durante la sfida.

Nel gruppo B vince ancora il Ristorante Il Veliero che si è imposto 2-1 sugli Amatori Grosseto al termine di un match deciso da Fortunati e Monaci. La classifica del girone A: Finanzia e Friends 12, La Stecca 9, Veterani Sportivi 7, Panetteria Maremma 1. La classifica del girone B: Ristorante Il Veliero 18, Napoli Maremma 7, Amatori Grosseto 4, Panificio Arzilli 3, Amatori Grosseto 3.

2-1

RISTORANTE IL VELIERO: Di Roberto, Baggiani, Wongher, Bonucci, Fortunati, Cappelloni, Di Tonno, Monaci.

AMATORI GROSSETO: Tullo, Blanchi, Bagnoli, Botarelli, Zerbini, Silvestre, Guerra, Salvafondi.

MARCATORI: Fortunati, Monaci; Guerra.

4-3

LA STECCA: Gallorini, Cuneo, Battistini, Falciani, Cantalino, Sacchini, Biagetti.

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Bartoli, Cinelli, Cipriani, Montiani, Gambelli, Chirico, Allegro, Piccioni.

MARCATORI: Sacchini (2), Cantalino, Battistini; Bartoli (2), Cinelli.