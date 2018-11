La città si illumina in vista del Natale: appuntamento in piazza per accendere le luci

FOLLONICA – Appuntamento sabato 17 novembre alle 18 in piazza Sivieri per l’accensione delle luci di Natale: il sindaco Andrea Benini e il presidente del centro Commerciale Naturale La Dolce Vita, Massimiliano Rossi, daranno il via all’illuminazione.

«Un grande allestimento per la città del golfo – sottolinea l’Ente – curato dal Centro naturale “La dolce vita” in collaborazione con il Comune di Follonica, che avrà l’inizio ufficiale sabato 17 novembre, per accompagnarci fino alla fine delle feste natalizie: luci su tutte le vie principale della città (con un ampliamento del numero di vie solitamente illuminate) , che si accenderanno nello stesso momento».