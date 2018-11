Impegni casalinghi per le giovanili del Circolo Pattinatori, a riposo gli Under 15

GROSSETO – Turno casalingo per le due formazioni giovanili del Circolo Pattinatori di scena nel fine settimana. Il Cieloverde Under 17, dopo la convincente vittoria sulla pista di Forte dei Marmi, se la vede domenica alle 18 in via Leoncavallo con l’Hc Castiglione. Un derby che vede favoriti i ragazzi di Marco Ciupi, che puntano alla terza vittoria stagionale.

I baby del Bora Bora Under 11, allenati da Alessandro Saitta e Filippo La Spina, al primo anno dì attività federale, si confrontano alle 11 con l’Hockey Viareggio con l’obiettivo di confermare i miglioramenti visti domenica scorsa contro il Follonica. Turno di riposo invece per il Cieloverde Under 15.