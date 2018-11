Il Pd va all’attacco sul maltempo: «I cittadini ringrazino Marras e la Regione»

ORBETELLO – “Quello dello scorso 29 ottobre è stato un evento meteorologico estremo che ha letteralmente messo in ginocchio l’intera zona, dando prova, qualora ce ne fosse stato bisogno, della fragilità del nostro territorio e della necessità di effettuare interventi strutturali al fine di mitigare sensibilmente le conseguenze di simili manifestazioni che saranno sempre più frequenti e violenti. Bene, quindi, programmare tali interventi per il prossimo futuro. Servono, però, immediatamente risorse per per consentire a tutti coloro che sono stati colpiti dal fenomeno di continuare a lavorare. Un esempio tra tutti è, senza alcun dubbio, quello degli operatori del turismo che hanno necessità di interventi rapidi e non di promesse futuribili. Bene ha fatto, dunque, la Regione Toscana a fornire risposte puntuali”. Lo si legge in una nota del Partito Democrati di Orbetello.

“L’arrivo in Maremma del capogruppo in consiglio regionale del Partito Democratico, Leonardo Marras – aggiungono i Dem – e la dichiarazione dello stato di emergenza effettuata dal presidente Rossi sono un ottimo punto di partenza per consentire al territorio di guardare al futuro con speranza e di poter pensare alla prossima stagione turistica. Anche perché, è bene ricordarlo, le uniche risorse ad ora stanziate sono, appunto, solo quelle della Regione Toscana ed è importante che l’amministrazione comunale orbetellana metta da parte una volta per tutte le questioni politiche e si metta al tavolo con le istituzioni per aiutare veramente la comunità che rappresenta. Aver deciso di non prendere parte all’incontro con il capogruppo Marras è stato un errore che non deve ripetersi”.

“Quando c’è da venire in soccorso ai propri concittadini la politica deve essere relegata in secondo piano – spiega il Pd – Purtroppo, però, ci troviamo ancora una volta a dover constatare che nel nostro Comune le priorità sembrano essere altre e che ad interessare al Sindaco e alla sua giunta sono più gli spot che le azioni concrete. Perché, allo stato dei fatti, le parole del Senatore Berardi non sono altro che pura propaganda, peraltro fatta dai banchi dell’opposizione.

Affermare che Forza Italia lavorerà per portare risorse nel prossimo futuro alla Maremma significa sperare in qualcosa che potrebbe non esistere mai, considerando il fatto che il Senatore Berardi, come noi del Partito Democratico, è all’opposizione del governo a guida Lega – Movimento 5 Stelle.

“Insomma – conclude il Pd – se il sindaco Casamenti e la sua giunta hanno davvero a cuore la sorte degli orbetellani, ringrazino la Regione per le risorse stanziate in maniera tempestiva e si mettano a lavoro per intercettare quanto necessario per risarcire i cittadini colpiti dal maltempo, evitando di sprecare tempo a rilasciare dichiarazioni alla stampa che non sono altro che fumo negli occhi per i cittadini. Il nostro Comune non ha bisogno di parole ma di fatti e, ad oggi, gli unici fatti sono le risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana. Quanto ancora vuole aspettare il Sindaco di Orbetello prima di decidere di lavorare veramente nell’interesse della comunità che rappresenta?”.