I nordic walker dell’Argentario festeggiano quattro anni di attività e diventano un quadro

MONTE ARGENTARIO – L’arte festeggia i quattro anni dei nordic walker dell’Argentario: un bellissimo quadro del noto artista Mario Wongher raffigurante alcuni nordic walker alla Feniglia in una splendida giornata di sole e mare, ricorda a tutti gli appassionati di camminate con esercizio fisico i quattro anni del gruppo e giovedì i “passeggiatori nordici” si sono riuniti per ricordare le tante uscite insieme di questi anni nei posti più belli del Promontorio e ammirare l’opera pittorica di Mario Wongher appena realizzata, raffigurante alcuni praticanti alla Feniglia tra cui Andrea Gabrielli, Gianfranco Faleri, Daniele Busetto, la capogruppo Simonetta Picchianti, l’istruttore Riccardo Picchianti, Grazia Zazza e Carla Bardi.

«L’Argentario è l’unico posto della Maremma con Grosseto – dice il gruppo in una nota – che ha un gruppo impegnato a praticare questo sport, infatti nella “comitiva” ci sono sportivi provenienti dai comuni vicini e anche da Roma. Questa camminata è un tipo di attività fisica e sportiva che si pratica utilizzando bastoni appositamente studiati, simili a quelli utilizzati nello sci di fondo, è praticata in circa quaranta paesi in tutto il mondo ed è una delle discipline più in crescita nel mondo in questo momento, a stime fatte ha attualmente un numero di praticanti pari a circa nove milioni di persone in costante e rapido aumento; in Italia il nordic walking arriva nel 2003».

Ma come si diventa nordic walker dell’Argentario? Basta chiamare la capogruppo Simonetta Picchianti al numero di cellulare e whattsapp 3287346803 e avere le prime ore del sabato mattina libere, volere migliorare fisicamente, stare in simpatica compagnia e fare turismo ambientale