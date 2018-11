Forza Italia si ritrova a Scarlino Scalo: incontro con i cittadini

GROSSETO – Appuntamento a Scarlino Scalo per il coordinamento provinciale di Forza Italia Grosseto: sabato 17 novembre alle 11 al bar-ristorante Lo Scalo (piazza Gramsci 6), il coordinatore Sandro Marrini, la deputata Elisabetta Ripani e il senatore Roberto Berardi incontreranno i cittadini per parlare della situazione del Comune e della Maremma.

La dirigenza del partito ha in programma una serie di incontri in tutta la provincia: lo scopo è quello di ascoltare le esigenze del territorio e prepararsi alle prossime elezioni amministrative. Seconda tappa dopo l’Amiata è Scarlino Scalo, alla presenza dei vertici del coordinamento cittadino guidato da Luciano Giulianelli.

«L’ascolto è continuo – spiega Marrini -: siamo ben radicati in tutta la Maremma e i nostri esponenti raccolgono le istanze della popolazione per poi portarle all’attenzione dell’opinione pubblica. Ma adesso vogliamo fare ancora di più: Forza Italia è a disposizione di tutti i cittadini, e con questi appuntamenti vorremmo incontrare più persone possibile per creare rapporti costruttivi in funzione della prossima tornata elettorale. Abbiamo sempre detto che il nostro è un partito moderato, vicino al mondo civico, e continueremo a percorrere questa strada». L’invito è rivolto a tutti gli scarlinesi e ai maremmani: l’appuntamento è sabato 17 novembre alle 11 al bar-ristorante Lo Scalo in piazza Gramsci 6 a Scarlino Scalo.