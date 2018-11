Derby col Team 90 e Livorno gli avversari delle squadre giovanili della Gea

GROSSETO – La quinta giornata del campionato Under 18 silver propone per domenica sera alle 20 al Palasport di via Austria il derby tra la Maregiglio Gea e la Pallacanestro Team 90. Le due formazioni grossetane arrivano allo scontro diretto dopo una vittoria.

La Maregiglio di Pablo Crudeli, seconda in classifica, ha espugnato il campo del Piombino con una bella prova di carattere; il Team 90 dell’ex Alberto Eracli ha superato (81-59) il Follonica Basket.

Domenica mattina scenderanno anche le due formazioni della Gea Under 14. Le ragazzine del Simply Market di Luca Faragli ospitano alle 10 in via Austria la BF Livorno, i maschietti di Elena Furi se la vedranno alle 9,30 contro la Liburnia Livorno.