Cattivo odore nel quartiere, l’allarme sui social: «Stanno burciando plastica in strada»

ORBETELLO – Ieri sera il quartiere di Neghelli, precisamente la zona delle scuole medie dove sorgono le nuove palazzine adiacenti al palazzetto dello sport, è stato invaso da un fortissimo odore di plastica bruciata che ha attirato l’attenzione dei cittadini che abitano nelle vicinanze.

«In zona neghelli via pola, nuova lottizzazione stanno bruciando plastica e un odore nauseabondo sta infestando il quartiere» si legge in una nota pubblicata da un cittadino su Facebook, confermata in pochi minuti da altri compaesani che hanno interagito al post.

L’opera di smaltimento sarebbe avvenuta in serata, in una zona priva di lampioni, quindi sfruttando il buio per passare inosservati.

Il cittadino ha cercato di contattare le forze competenti per avvertire del forte disagio, come conferma lui stesso, ma in mattinata il braciere era già estinto.

Non è la prima segnalazione che i cittadini di Orbetello fanno in merito a smaltimenti non ortodossi nel territorio. Solo qualche settimana fa, si è riscontrato lo stesso problema nella zona di Orbetello Scalo e in quel caso furono vani gli sforzi per scoprire il responsabile.