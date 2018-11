Autobus per gli studenti, arriva il vigilante che controlla i mezzi

ORBETELLO – Con l’anno scolastico 2018/2019 è partita la nuova gestione del servizio di trasporto scolastico a Orbetello, con l’utilizzo di mezzi nuovi o comunque di recente immatricolazione.

“L’obiettivo dell’amministrazione – spiega l’assessore Chiara Piccini – è quello di cercare di garantire la sicurezza degli alunni che utilizzano il servizio, e proprio per questo nel nuovo capitolato, che è il documento che regola i rapporti tra il Comune e la ditta e stabilisce in che modo il servizio deve essere fatto, abbiamo inserito la presenza di una figura di “vigilante” per i mezzi utilizzati dai bambini delle scuole elementari e medie, che si alterna quotidianamente sui vari percorsi”.

“Infatti – prosegue Piccini – mentre per le scuole materne l’accompagnatore è obbligatorio, stessa cosa non è prevista per i mezzi destinati ai bambini delle scuole e elementari e medie. Tuttavia abbiamo pensato di prevedere comunque una persona appositamente destinata a questi controlli, che secondo una turnazione concordata con la ditta si alterna sui diversi mezzi, e che, qualora si dovesse verificare qualche situazione particolare, sarà inviata a verificare la situazione in modo che sia possibile intervenire e risolvere il problema.

Si è trattato sicuramente di un’innovazione importante, e i cui frutti si sono già potuti vedere in occasione di alcune problematiche segnalate su un mezzo, e che grazie a questa figura è stato possibile risolvere”.