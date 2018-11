Un bis super: il vino di Solimeno Catocci resta il migliore

CIVITELLA – Per il secondo anno consecutivo è di Solimeno Catocci il vino che si è assicurato il titolo di “miglior vino di Civitella Marittima 2018”.

Il simpatico concorso che vede partecipare i produttori artigianali del paese, si è tenuto nel ristorante, ricavato in un antico frantoio, della Locanda nel Cassero gentilmente messo a disposizione dal patron e chef Alessandro Prosperi.

Questa la classifica: Catocci Solimeno punti 135, Fratelli Pascucci Ettore e Andrea 133, Cappelli Eldo e Frangioni Enzo 122, Spargi Luciano e Granci Ernesto Pannella 104, Granci Lidia punti 99. La giuria di esperti assaggiatori artigianali è stata composta da: Raniero Valacchi, Roberto Occhipinti, Mario Samperi, Massimiliano Raulli e Luca Corsini. Le funzioni di segreteria e contabilità sono state svolte da Petra Cortecci.

“Il nostro concorso – ha detto Gianfranco Franceschini organizzatore dell’evento – si basa sulla degustazione di vini esclusivamente artigianali, ed anche gli assaggiatori sono appassionati non professionisti con l’amore per il vino come i nostri produttori”. Il concorso tenuto nell’ambito della festa del Buco Unto, che quest’anno ha fatto registrare un vero e proprio boom di visitatori, ha visto la collaborazione oltre che della Pro Loco come organizzazione principale, della Asbuc (Usi Civici), del Frantoio delle Colline Ardenghesche e della redazione del Civitellino .