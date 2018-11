L’aggrediscono per portarle via la borsa. E sui social è psicosi sicurezza

GROSSETO – Hanno tentato di scipparla, di strapparle la borsa mentre si trovava nella zona di via Ferrucci. Una donna è stata aggredita da un ladro che ha tentato di derubarla. Sembra che la donna si sia messa a gridare scoraggiando così il malvivente. Il tentato furto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, a due passi dal centro storico. Sembra che non si tratti del primo tentativo di questo genere nella via.

L’aggressione di qualche giorno fa ha però lasciato un segno nella comunità. Tanto che molti, sui social, hanno iniziato a parlare di una seconda aggressione ai danni di una donna, come avvenuto al Vallo degli Arcieri. In questo caso però non si tratterebbe di un’aggressione di tipo sessuale ma di uno scippo. In corso le indagini dei Carabinieri.