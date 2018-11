FOLLONICA – La Polizia municipale di Follonica festeggia il 59esimo anniversario. In occasione della festa del patrono di Follonica, San Leopoldo, come consuetudine, questa mattina il parroco don Salvatore Gallo ha celebrato la benedizione della sede e degli automezzi del comando della Polizia municipale.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Andrea Benini e le rappresentanze dei Vigili del fuoco, della Croce rossa italiana e della Guardia costiera. «Voglio ringraziare tutti gli agenti del corpo della municipale – ha detto il sindaco Andrea Benini – perché ogni giorno siete sul fronte con l’obiettivo comune di lavorare al servizio dei cittadini e della comunità. Siete i regolatori della vita della città e quotidianamente a contatto con le persone, spesso nei loro momenti più complicati».

Nell’occasione il sindaco ha sottolineato anche l’ottimo lavoro svolto dagli agenti, soprattutto nella scorsa stagione estiva in cui, grazie anche alle collaborazioni con le altre forze dell’ordine, non sono stati registrati episodi violenti a causa di vendite abusive in spiaggia. Il primo cittadino ha inoltre confermato l’arrivo di un nuovo ufficiale entro la fine di dicembre mentre all’inizio dell’anno nuovo verranno sostituiti i due agenti uscenti.