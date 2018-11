Gara esterna contro il Gisinti Pistoia per le ragazze dell’Atlante Grosseto

MONTECATINI TERME – E’ la trasferta in casa del Gisinti Montecatini Pistoia l’ottavo impegno i campionato della formazione in rosa dell’Atlante Grosseto. Le biancorosse si contenderanno la posta in palio contro un’avversaria superiore a loro di due punti e quindi a portata di sorpasso, ma soprattutto con un percorso opposto al loro: prima quattro vittorie di fila e poi tre sconfitte, senza mai far registrare un segno X.

Il team di mister Gonzalez invece è reduce da un successo conseguito a tavolino, per la mancata presentazione dell’Audace Legnaia. Queste le convocate: Pacitto, Zorzi, Baila, Borelli, Gobbi, Stirpe, Bomma, Barahona, Di Maggio e Calchetti; assenti ancora Vincenti e Alocci.

Arbitrerà Baranga di Carrara. Il fischio d’inizio è domani sera venerdì alle 22 al Palaterme di Montecatini.

Il programma dell’8a giornata:

Audace Legnaia-EuroFlorence

CF Florentia-Futsal Florentia B

Fornacette Casarosa-Futsal Bagnolo

Gisinti Montecatini Pistoia-Atlante Grosseto

Prato-Olimpiacolle Fun

San Giovanni-Cus Pisa

San Giusto-Oltreserchio

La classifica: Futsal Florentina 18 punti; Prato, Oltreserchio 17; Euroflorence 14; Fornacette Casarosa 13; Gisinti Montecatini Pistoia, Cus Pisa 12; Atlante Grosseto 10; San Giovanni 9; CF Florentia 8; San Giusto, Futsal Bagnolo 6; Olimpiacolle Fun 0; Audace Legnaia -1.