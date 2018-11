Confesercenti informa: incontro sulla fattura elettronica. Uno in ogni sede

GROSSETO – A partire dal 1 gennaio 2019 tutta la fatturazione aziendale dovrà essere elettronica. Un cambiamento importante per le aziende che dovranno adeguarsi alle nuova normative. Proprio per questo Confesercenti ha organizzato una giornata di incontri, sul territorio, per informare i propri iscritti.

Martedì 20 novembre, a partire dalle ore 15, nelle sedi di Confesercenti di Grosseto, Orbetello, Castiglione della Pescaia e Follonica, l’associazione di categoria incontrerà gli esercenti per illustrare come ricevere, produrre, conservare le fatture elettroniche e rispondere a tutte le domande che gli intervenuti vorranno porre.

È gradita la prenotazione ai numeri: 0564.438811 e 327.0213081. Gli incontri si svolgeranno: a Grosseto in via De Barberi 108, a Follonica, via Trieste 5, a Orbetello via Mura di ponente 4, a Castiglione della Pescaia via Paolini 4.