Cantiere in centro: «Rischia di danneggiare i commercianti». Scatta l’interrogazione

GROSSETO – «I Consiglieri del Partito Democratico e della Lista Mascagni hanno presentato un’interrogazione per chiedere lumi al Sindaco e all’Assessore Megale sull’accessibilità di via Paglialunga, in cui sono stati da pochi giorni avviati i lavori di rifacimento del manto stradale» a farlo sapere i due gruppi consiliari in una nota.

«Troviamo lodevole il ripristino della strada, ma era proprio necessario farlo adesso? – chiedono i consiglieri, che proseguono – Via Paglialunga è una delle zone più in sofferenza del centro storico, per questo beneficia del Pop-Up Lab: ben due attività sorgeranno in questa via grazie al contributo della Regione Toscana e del Comune. Tuttavia – sottolineano i consiglieri – quale scenario si presenta alla vigilia dell’inaugurazione del Pop-Up Lab? Strada scoperchiata, ruspe e cittadini costretti a camminare su una passerella».

«Per tali motivi – spiegano i due gruppi consiliari di opposizione – abbiamo predisposto un’interrogazione per chiedere il perché di questa tempistica dei lavori, un coordinamento tra i vari assessorati, Commercio e Lavori pubblici, non avrebbe guastato, e se sono previste misure specifiche per favorire l’accesso alla via. Oltretutto, visto l’avvicinarsi del periodo natalizio, un intervento così invasivo nel bel mezzo del centro storico rischia di andare a scapito di tutte le attività commerciali. Di quelle già esistenti come di quelle che apriranno in questi giorni, che comprensibilmente ripongono grandi aspettative in questo periodo».

«Di questi tempi – conclude la nota – è imperdonabile sprecare le buone opportunità».