Apre un nuovo supermercato: nuovi posti di lavoro e attenzione ai prodotti tipici regionali

FOLLONICA – Inaugurato oggi a Follonica, in via Cassarello, il 369esimo punto vendita Penny Market della rete italiana (78° nella Regione). Disegnato appositamente per incontrare le esigenze del consumatore, il nuovo store è in grado di offrire ai clienti un’ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali. La struttura, accogliente e confortevole, è luogo adatto ad una spesa facile e veloce ogni giorno. L’apertura è da leggersi nella cornice del più ampio progetto di Penny Market, all’interno di un piano d’investimenti che lambisce i 140 milioni di euro previsti per il biennio 2018-2019. Indispensabile all’avviamento del negozio di Follonica, l’inserimento di nuovo personale: nuovi posti di lavoro che andranno a sommarsi ai 4.000 dipendenti a cui la catena offre già impiego nella penisola.

Ampio spazio verrà accordato ai prodotti tipici regionali forniti da aziende strettamente integrate nel territorio, in particolare per le categorie freschissimi salumi e formaggi, pane fresco – preparato durante tutto l’arco della giornata – e la cantina dei vini, con circa 100 tipologie in assortimento. All’interno del punto vendita sarà presente anche la Macelleria, dove i clienti potranno apprezzare il meglio dei prodotti regionali disponibili, un banco gastronomia, che ogni giorno proporrà sfiziose specialità, e il banco panetteria.

L’edificio che ospita il secondo Penny della città di Follonica, nonché il 3° della provincia di Grosseto, nasce in un contesto significativo per il Comune. Sorge infatti all’interno dell’area che una volta ospitava il vecchio Pomodorificio e che il Comune ha deciso di riqualificare. Il piano attuativo che riguarda il complesso urbano risale al 2014: lo stesso prevede, oltre all’insediamento del nostro nuovo punto vendita, la realizzazione di 40 appartamenti ed un altro edificio destinato ad uffici.