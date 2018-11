Utilizzo del defibrillatore, corsi di formazione gratuiti della Misericordia: al via le iscrizioni

GROSSETO – «L’Arciconfraternita di Misericordia di Grosseto ha aperto le iscrizioni al nuovo corso gratuito per soccorritori di livello avanzato con rilascio della relativa attestazione all’utilizzo del Defibrillatore semiautomatico» ad annunciarlo la Misericordia in una nota.

«Il corso è completamente gratuito – spiega la nota – e aperto a tutti, purchè sia stato compiuto il diciottesimo (18°) anno di età, previa presentazione di attestazione medica di idoneità psiciofisica al servizio. Per tutti coloro che non hanno ancora raggiunto la maggiore età, ma hanno compiuto il sedicesimo (16°) anno di età, è tuttavia possibile frequentare il corso per una durata di tempo ridotta, valido come corso per soccorritori di livello base, per il quale è comunque necessaria la previa attestazione medica di cui sopra».

«L’evento formativo – illustra la nota – avrà inizio l’8 gennaio 2019 alle 21 nella sede di Via Ginori 12; gli incontri successivi verranno stabiliti volta per volta, ma si svolgerà comunque in orario serale due giorni a settimana e sarà articolato in lezioni frontali ed esercitazioni in piccoli gruppi. Lo scopo del corso è quello di far acquisire dimestichezza nell’utilizzo del defibrillatore DAE e la dovuta manualità nel BLSD in caso di arresto cardiaco e mobilizzazione corretta del trauma. Ad integrazione delle lezioni saranno distribuite specifiche dispense».

«Al termine del corso – prosegue la Misericordia – previo superamento di un esame scritto e di una prova pratica, verrà rilasciato un attestato riconosciuto dalla Regione Toscana e valido per svolgere attività di volontariato come soccorritori; per gli studenti che frequentano le scuole superiori, l’attestato è valido per l’ottenimento dei crediti formativi previsti dall’ordinamento scolastico. L’iniziativa rientra nell’ambito di un programma di formazione e sviluppo che il Governatore Edoardo Boggi intende promuovere nell’ambito di un più vasto progetto di sensibilizzazione e valorizzazione di quel mondo del volontariato che la Misericordia rappresenta».

Direttore del corso DR. Vittorio Chelli – Istruttore certificato BLSD dalla C.O. (Centrale Operativa) 118 dell ‘Azienda USL TOSCANA SUD-EST – Responsabile scientifico DEA Presidio Grosseto.

Sarà coadiuvato dai seguenti docenti:

Docente e Istruttore certificato BLSD dalla C.O. 118 dell’Azienda USL TOSCANA SUD-EST : Infermiere Antonio Avagliano;

Istruttore Confederale: Giorgio Scollo Abeti;

in collaborazione con Azienda USL TOSCANA SUD-EST e 118 Siena-Grosseto e con il supporto dei formatori e sanitari volontari della Misericordia di Grosseto.

Per informazioni ed iscrizione: 0564/29568 misericordia .grosseto@virgilio.it