Tre persone controllate dalla Polizia: uno ha la droga e gli altri sono immigrati irregolari

GROSSETO – Tre persone fermate nel giro di poche ore dal personale delle Volanti. Con il Reparto prevenzione crimine Toscana di Firenze della Polizia. Il primo, un cittadino tunisino, è stato trovato nei pressi di via Roma, a Grosseto e denunciato per violazione delle normative sull’immigrazione. L’uomo, non in regola con il permesso di soggiorno, è stato accompagnato al Centro di permanenza per i rimpatri di Torino per l’espulsione.

Questa mattina, sempre gli agenti delle volanti con un’unità cinofila della Guardi di finanza, hanno fermato, in via Sauro, due cittadini nigeriani, uno dei quali, regolare sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso di 0.7 grammi di marijuana e segnalato per detenzione di stupefacenti e l’altro, irregolare e con precedenti per danneggiamento, violazione di domicilio, minaccia e reati in materia di stupefacenti, è stato denunciato per violazione delle normative sull’immigrazione e anche lui accompagnato presso il Centro per i rimpatri di Potenza per l’espulsione dal territorio nazionale.