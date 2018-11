Stili e metodi educativi al centro dei prossimi tre appuntamenti con “Familiar-mente, uno sguardo sull’essere genitore”

GROSSETO – Domani, giovedì 15 novembre, a Paganico, venerdì a Roccastrada e sabato a Grosseto Elisa Vatti, pedagogista ed educatrice dell’Azienda Usl Toscana sud est incontra i genitori dei bambini dagli 0 ai 6 anni. La partecipazione al progetto, promosso dall’amministrazione comunale, è gratuita.

Quali sono i metodi e gli stili educativi corretti? A fare chiarezza su questo aspetto, nei prossimi tre incontri del progetto “Familiar-mente, uno sguardo sull’essere genitore” del Comune di Grosseto, sarà la dottoressa Elisa Vatti, pedagogista ed educatrice professionale dell’azienda Usl Toscana sud est.

“Essere genitori tra regole e carezze: riflessioni sugli stili e sui metodi educativi” è il titolo degli appuntamenti in programma domani, giovedì 15 ottobre, a Paganico (dalle 17 alle 19 nell’aula magna della scuola media di via Malavolti), venerdì 16 novembre a Roccastrada (dalle 17 alle 19 al nido di infanzia “Freccia Azzurra” di via Salvo d’Acquisto per il secondo appuntamento sul tema) e sabato 17 novembre a Grosseto (dalle 9.30 alle 11.30 al nido d’infanzia “L’aquilone di via Mozambico, per il secondo incontro).

La dottoressa Vatti, a partire dal una riflessione sul concetto di educare e di educazione toccherà il tema della crescita e dello sviluppo armonico dei bambini, soffermandosi sugli stili e sulle funzioni genitoriali e sulle buone pratiche educative, utili sia alla trasmissione di regole che alla gestione di comportamenti problematici.

Lo scopo è quello di dare ai genitori dei bambini dagli 0 ai 6 anni spunti utili e un primo supporto nell’intraprendere il difficile, quanto entusiasmante, percorso di accompagnamento esistenziale dei propri figli, per prevenire forme di disagio e a portarli verso il pieno sviluppo delle loro potenzialità e la realizzazione di sé.

Elisa Vatti tornerà a Paganico per il secondo appuntamento sul tema venerdì 23 novembre.

I tre incontri, aperti ai genitori che vivono nei comuni di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Campagnatico, Civitella Paganico e Roccastrada sono gratuiti e rientrano nella seconda edizione del progetto promosso dal Comune di Grosseto, sostenuto dalla Regione Toscana, attraverso fondi ministeriali, e realizzato grazie al supporto e alla collaborazione di Azienda Usl, Coeso Società della Salute e amministrazioni comunale di Roccastrada, Scansano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castiglione delle Pescaia. Il calendario completo degli eventi è disponibile sul sito del Comune di Grosseto all’indirizzo www.comune.grosseto.it