Sovranità e spread: a Grosseto l’incontro promosso da Maremma migliore con l’economista Rinaldi

GROSSETO – “La sovranità appartiene al popolo o allo spread?” È il titolo dell’incontro che si terrà venerdì 16 alle ore 17:30 presso la sala Pegaso del palazzo della Provincia di Grosseto in piazza Dante. L’incontro è organizzato dal movimento maremma migliore «In un momento delicato dellʼItalia in cui si evincono chiaramente i tentativi di interferire con la volontà del Governo in carica e nellʼeconomia del Paese da parte dei commissari della UE e da entità sovranazionali».

«Ospite dellʼevento è il Antonio Maria Rinaldi, noto al pubblico televisivo per i numerosi coinvolgimenti in talk-show sui temi di macroeconomia e politica dellʼUnione Europea. Rinaldi è il primo economista ad aver pubblicato libri sulle atrofie della moneta comunitaria e dei trattati Ue, “Il fallimento dellʼEuro? (2011) e Europa kaputt, (s)venduti allʼeuro (2013), fino allʼultimo lavoro che porta il titolo dello stesso evento “La sovranità appartiene al popolo o allo spread?” scritto in collaborazione con il team di Scenari Economici». Lʼevento «è stato promosso dal movimento “Maremma Migliore” coordinato da Massimiliano Pepi coinvolgendo inoltre associazioni, attori politici e la società civile locale in modo trasversale. La scelta è ricaduta sullʼeconomista della Link Campus University di Roma per più motivi, innanzitutto è una figura apartitica che conosce molto bene le dinamiche e le criticità che stanno da anni condizionando il nostro Paese (Rinaldi è molto vicino allʼattuale ministro Paolo Savona, suo ex docente) e si differenzia dai ricorrenti accademici del mainstream in quanto è portatore di esperienze ad altissimo livello, tra cui si citano la Consob e la direzione generale della capogruppo finanziaria dellʼEni».

«Rinaldi illustrerà con la sua solita schiettezza gli ultimi risvolti del quadro attuale che vede in contrapposizione lʼItalia con la Commissione Europea e gli scenari possibili per il prossimo futuro. Nel convegno Rinaldi sarà affiancato da Carlo Botta (dinamiche di mercato e marketing) già del team Scenari Economici e che ha in più occasioni affiancato il professore in eventi pubblici trattando lʼargomento legato alla “manipolazione di massa” da parte del mainstream; in questa occasione promette alcuni scoop omessi o travisati da buona parte dei media. Gli interventi si promettono in chiave semplice e non accademica in modo da coinvolgere nel modo ottimale tutto il pubblico partecipante» prosegue Maremma migliore. Lʼevento è aperto al pubblico.