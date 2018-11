Sconto sulla bolletta dell’acqua: prorogato il bando per richiedere le agevolazioni

MAGLIANO IN TOSCANA – «In data odierna sono stati riaperti i termini di pubblicazione del Bando per la concessione del Bonus sociale idrico integrativo per l’anno 2018 in favore delle utenze deboli» a farlo sapere il Comune di Magliano in una nota.

«Possono presentare domanda soggetti residenti – prosegue la nota – relativamente utenze dirette o indirette (condominiali) in possesso dei requisiti indicati nel Bando e che non abbiano già presentato medesima istanza nell’anno 2018. Il termine di scadenza è fissato per il giorno 03 dicembre 2018».

Chiunque interessato potrà chiedere informazioni, copia del bando e del modello di domanda rivolgendosi all’Ufficio Servizi Sociali del comune dal lunedì al venerdì con orario 9.00-12.00, il martedì ed il giovedì anche dalle 16.00 alle 17.30 – telefono 0564/593440 – 593431. Il bando e l’apposita modulistica potranno altresì essere consultati e/o scaricati dal sito internet: www.comune.maglianointoscana.gr.it alla sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”.