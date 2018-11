Rubano attrezzi e li mettono in vendita su internet, ma il derubato li riconosce

MANCIANO – Quando hanno visto su Facebook in un gruppo dedicato alle compravendite, gli attrezzi che si erano visti rubare li hanno subito riconosciuti. Così e scattata la trappola assieme ai carabinieri.

Ci sono tre persone denunciate per ricettazione dai carabinieri di Manciano. Il furto era avvenuto nel febbraio scorso, ai danni di una società dell’alto Lazio che opera in manutenzione del verde. Pochi giorni fa i dipendenti della ditta avevano riconosciuto, nel canale social, gli stessi attrezzi rubati mesi fa in provincia di Viterbo, fotografati e messi in vendita.

I proprietari avevano contattato il venditore, che aveva fissato l’incontro in una zona agricola del comune di Manciano, dove il materiale era occultato. All’appuntamento gli acquirenti si erano però presentati con i carabinieri della stazione di Manciano e della compagnia di Pitigliano. Durante la perquisizione è stato peraltro sequestrato altro materiale provento del medesimo furto. Oltre al “venditore” rumeno sono stati denunciati i due complici, connazionali, e residenti nella provincia di Viterbo.