GROSSETO – Confartigianato Imprese Grosseto ha inaugurato mercoledì 14 novembre i nuovi spazi di via Monte Rosa: l’immobile, adiacente alla storica sede dell’associazione, ospita l’Aula didattica di Formimpresa, il settore Ambiente e Sicurezza, e il patronato.

Sono 300 i metri quadrati di uffici e spazi condivisi che da adesso saranno a disposizione dei dipendenti e degli associati di Confartigianato Imprese Grosseto. L’acquisto dei nuovi fondi, collegati alla storica sede dell’associazione in via Monte Rosa 26, permette a Confartigianato di mettere a disposizione degli associati un’unica sede con locali nuovi e più ampi. Infatti, oltre all’aula didattica e agli uffici, nel nuovo immobile trovano spazio anche una sala riunioni con la presidenza, e la stanza per le visite mediche dei dipendenti delle aziende associate. Non solo: c’è anche un locale dedicato ai server.

«Avere un immobile di mille metri quadrati – spiega il presidente di Confartigianato Imprese Grosseto, Giovanni Lamioni -, permetterà ai nostri dipendenti, ma anche agli associati che ogni giorno si rivolgono a Confartigianato, di avere a disposizione locali adeguati e tutti gli uffici nello stesso stabile. Un passo in avanti che abbiamo voluto fare, non senza fatica, nell’ottica di una crescita continua». L’associazione nel 2018 compie 70 anni, sette decenni al fianco degli artigiani, un periodo in cui i servizi offerti sono aumentati e migliorati.

«Ad oggi – spiega il segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto, Mauro Ciani – la nostra associazione è in grado di sostenere le imprese artigiane in ogni aspetto. Ci occupiamo di crediti e finanziamenti, di ambiente e sicurezza, patronato, assistenza fiscale, formazione, ma anche dell’amministrazione del personale, delle certificazioni di qualità, di assistenza politico-sindacale e legale, di recupero crediti. Abbiamo attive molte convenzioni e siamo in grado anche di fornire luce e gas alle imprese del territorio con il nostro Sportello Energia. In questo periodo l’impegno principale è rivolto all’inserimento della fatturazione elettronica e delle nuove norme sulla privacy. Un lavoro costante per offrire ai soci un supporto a tutto tondo. Questa inaugurazione è un altro pezzo di quel grande puzzle che stiamo costruendo insieme da 70 anni con grande determinazione».

Confartigianato Imprese Grosseto ha iniziato a celebrare il settantesimo anno dalla sua nascita dallo scorso anno. «Sono state organizzate iniziative rivolte alle scuole – spiega il presidente Lamioni – ma anche agli associati, con lo scopo di diffondere la cultura dell’artigianato in Maremma, un settore economico che va tutelato e deve ricevere le attenzioni che merita da parte delle istituzioni». Il taglio del nastro della nuova sede, precede la festa finale di questo 70esimo anno di Confartigianato Imprese Grosseto, che si terrà a metà dicembre al Teatro Moderno.