Medicei Firenze troppo esperta, sconfitti gli Under 14 del Maremma Super Rugby

GROSSETO – Battuta d’arresto per l’Under 14 del Maremma Super Rugby, team del Grosseto Rugby in franchigia con il Golfo Rugby, sconfitta 42-12 dai Medicei Firenze.

Buona prestazione dei maremmani contro un avversario molto forte è agguerrito. All’inizio la partita si è giocata in sostanziale equilibrio, con un leggero vantaggio del Grosseto con la meta di Martini che ha portato la squadra 7 a 5, ma combattuto tutto il primo tempo con diverse occasioni e un’ottima difesa. Nel secondo tempo la disparità della panchina e i cambi limitati a disposizione dei grossetani si sono fatti sentire. Nel finale altra meta di Martini e diverse occasioni con belle azioni di Ciurli e Guadagnuolo, oggi migliore in campo assieme a Marchese.

Girone non facile con tutte squadre di alto livello, con il Grosseto che paga lo scotto di essere la squadra con minore esperienza, ma le carte per migliorare ci sono grazie all’ottimo lavoro svolto dalla collaborazione delle due società e degli allenatori Matteo Bertelli e Marco Ciurli, oltre che dei ragazzi che non perdono mai la grinta.

Questa la rosa del maremma Super Rugby: Cristian Ciurli, Leonardo Marchese, Samuele Berretti, Christian Martini, Mirko Guadagnuolo, Mirko Montomoli, Besar Osmani , Giuseppe Tamburro, Matteo Montella, Thomas Corridori, Christian Rezza, Giacomo Materazzi, Giacomo Sciarra, Alexandru Badicu Raffaele Esposito e Giustino Ignoti.