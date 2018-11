Maltempo, finita l’emergenza rifiuti: «Rimossi 132 quintali»

ORBETELLO – “Si è conclusa la pulizia straordinaria degli arenili a seguito del maltempo che ha colpito il nostro territorio nelle scorse settimane, il risultato è stato importante, sono stati raccolti infatti 132 quintali di rifiuti”. Ad annunciarlo è l’assessore all’ambiente del Comune di Orbetello, Luca Minucci.

“Abbiamo deciso prontamente di intervenire per evitare che questi rifiuti – afferma – in gran parte composti da materie plastiche, finissero nuovamente in mare o andassero ad alterare importanti habitat come quelli presenti ad esempio in Feniglia, dimostrando ancora una volta attenzione alla salvaguardia ambientale”.

“Siamo riusciti ad intervenire in tempi brevissimi – aggiunge – rispondendo con celerità ed efficienza ad un problema che molti cittadini avevano segnalato, questo grazie all’interesse del sindaco Andrea Casamenti, del delegato al demanio Ivan Poccia e del senatore Roberto Berardi”.

“Ricordo inoltre – conclude – che la nostra amministrazione sia dai primi minuti, si è mossa al fianco dei cittadini e delle attività colpite per un pronto supporto”.