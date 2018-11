La proposta: «Lo sport diventi il volano dell’economia cittadina»

GROSSETO – Primo degli incontri programmati dalle associazioni Fare Grosseto e Per Grosseto che si terranno a cadenza bimestrale con l’obiettivo di mettere al centro della discussione i cittadini e la città.

“L’argomento del primo incontro – spiegano le associazioni – è stato sviluppato attorno alla tematica dei progetti sportivi che a Grosseto non riescono ad essere incisivi come dovrebbe essere. Le associazioni e le federazioni, infatti, svolgono una propria attività con precisi obiettivi, ottenendo importanti risultati, però la ricaduta sulla città non è quella che ci si aspetta. Manca una regia che sappia coniugare e sviluppare tutte le progettualità presenti”.

“Grosseto – insistono Fare Grosseto e Per Grosseto – ha bisogno che tutte le attività svolte per la volontà singola o di personaggi dello sport, si strutturino e vengano messi in rete, sviluppando così una vera politica per lo sport. Occorre seguire una politica che cerchi di mettere in rete le associazioni sportive e lanci il messaggio che insieme si potranno ottenere risultati importanti, così come avviene in altre regioni. Importante è superare quell’individualismo che purtroppo in Maremma è sovrano. In tal senso le due associazioni ritengono che occorra lavorare sulle sinergie dello sport, collegando turismo, scuola, benessere e salute”.

“Lo sport potrebbe diventare il volano per la nostra economia – conclude la nota – e lanciare il turismo che in questi anni si è mantenuto su certi livelli solo perché il nostro territorio è ricco di bellezze. Per quanto riguarda gli istituti scolastici, potrebbero risultare anello di congiunzione importante per progettualità riguardanti sport e turismo. In tal senso, inoltre, Fare Grosseto e Per Grosseto ritengono opportuno sostenere il progetto “Sport Amico” per promuovere le discipline sportive nelle scuole elementari, magari potenziandolo e integrandolo con altre progettualità di qualità”.