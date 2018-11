GROSSETO – Incendio nella notte a Grosseto. A fuoco un appartamento disabitato e occupato da alcuni senzatetto. Si tratta di una palazzina in via Aurelia Nord che si trova non lontano dal sottopasso di Barbanella.

Le fiamme hanno interessato la casa e forse sono partite da un fuoco acceso per riscaldarsi. Quell’appartamento sembra sia utilizzato come ricovero. All’arrivo dei vigili del fuoco che hanno presto domato l’incendio e delle forze dell’ordine però in quella casa no c’era più nessuno.

Una volta scoppiato l’incendio gli occupanti si sono dati alla fuga. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato e della Polizia Municipale