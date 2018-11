“Hortus in urbe”: nel centro di Grosseto apre una delle storiche aziende di Campagna Amica

GROSSETO – Venerdì 16 novembre verrà inaugurato, all’interno del progetto Pop up del Comune di Grosseto che si propone di riqualificare il centro del capoluogo, il nuovo negozio “Hortus In Urbe” dell’azienda agricola Il Campo di Marco Piccioni in via Garibaldi 30 a Grosseto. Il punto vendita, in cui è possibile acquistare prodotti dell’azienda agricola come frutta e verdura, passata di pomodoro, sottoli, conserve, confetture, olio e prodotti di altre aziende agricole tutti rigorosamente della nostra provincia, rappresenta un traguardo importante per l’azienda Il Campo che già è presente al mercato di Campagna Amica di via Roccastrada 2 il martedì e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e al Chiostro di San Francesco il giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Nel punto vendita sarà prevista anche la consegna a domicilio dei prodotti e saranno organizzati eventi che riguardano l’alimentazione con punti di incontro formativi e agrichef che proporranno ricette del territorio con prodotti esclusivamente a km 0.

“L’obiettivo di Campagna Amica – afferma Paolo Giannini, direttore di Coldiretti Grosseto – è quello di far comprendere sempre di più l’importanza della qualità dei prodotti, della filiera corta e delle produzioni a chilometri zero. Le attività di Coldiretti, grazie ai sacrifici dei nostri produttori, vanno proprio in questa direzione e su questo continueremo a lavorare in futuro. L’incontro tra gli imprenditori agricoli e i cittadini-consumatori, rappresenta il naturale proseguo anche a Grosseto del nostro progetto di Campagna Amica”.