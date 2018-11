Giochi matematici: ieri la prima prova a Follonica

FOLLONICa – “Logica, intuizione e fantasia” questo è il motto dei Giochi matematici organizzati dalla Bocconi. Ieri la scuola secondaria di primo grado “Bugiani”, istituto comprensivo Leopoldo II di Lorena, non poteva mancare all’appuntamento dei Giochi d’autunno (prima fase o fase d’istituto). Hanno gareggiato 68 alunni, suddivisi in due categorie: C1 ragazzi del primo e secondo anno di scuola secondaria di I grado; C2 ragazzi del terzo anno.

In questa fase, i giochi matematici consistono nella risoluzione di otto problemi di logica, diversi a seconda della categoria di appartenenza, che i concorrenti devono risolvere in 90 minuti. I primi tre classificati di ogni categoria riceveranno un premio simbolico a ricordo della gara sostenuta. Seguiranno, in primavera, le selezioni provinciali dove i nostri alunni si confronteranno con i coetanei di tutta la provincia di Grosseto. I finalisti proseguiranno con la fase nazionale presso la sede Bocconi a Milano.