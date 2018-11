Danza: Kledi torna in Maremma per una masterclass di due giorni. Ecco dove e quando

GROSSETO – «Attesissimo evento venerdi’ 23 e sabato 24 Novembre: l’asd La Sesta Arte di Grosseto, affiliata AICS, ospita una doppia meravigliosa giornata di studio dedicata alla Danza col Ballerino e Professore di Amici 16, noto programma televisivo di Canale 5, Kledi Kadiu e la Docente Nadia Garuti, insegnante di propedeutica alla danza classico-accademica presso la Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala di Milano» ad annunciarlo La Sesta Arte in una nota.

«Allievi di Grosseto, Orbetello, Porto Santo Stefano e Civitavecchia – illustra la nota – prenderanno parte alle due intense giornate di studio, volute fortemente ed organizzate dalla stessa Direttrice della Scuola di Danza La Sesta Arte, la prof.ssa Claudia D’Aniello, col sostegno del Comitato Provinciale AICS Grosseto. Bambini a partire dai 6-7 anni in su e studenti dei Corsi Professionali avranno la possibilita’ di approcciarsi anche per quest’anno ad un genere ed uno stile Coreografico tipico dei Casting Televisivi, fatto di coreografie prescelte e al contempo di improvvisazione con Kledi ed un approccio pre-accademico e accademico alla Danza Classica Professionale, secondo il Metodo d’insegnamento Scaligero, che ha formato nella sua lunga attivita’ ballerini professionisti di fama mondiale».

«Un’esperienza importante per tutti coloro che aggiungeranno al proprio bagaglio curriculare questo tipo di studio – sottolinea la nota – maturando la preparazione di tutti quegli allievi che un giorno vorranno fare della Danza il proprio “Mestiere” per la Vita. Una collaborazione, quella con Kledi, iniziata gia’ a partire dallo scorso anno e che continuera’ con altri importanti Appuntamenti presso la Sede della Scuola La Sesta Arte, sita in via Tripoli n.63, Grosseto. Nonche’ una nuova e bellissima collaborazione iniziata con la Docente Nadia Garuti, verso cui la Prof.ssa D’Aniello nutre una profonda stima personale e professionale. Novita’ di quest’anno e’ che il Maestro Kledi Kadiu assegnera’ durante lo Stage 2 Borse di Studio al 100 % ai due allievi che si mostreranno piu’ pronti per affrontare un’intera settimana di studio gratuita presso la Scuola Kledi Dance di Roma».

«L’a.s.d. La Sesta Arte ospitera’, inoltre – annuncia la nota – il prossimo Mese di Febbraio 2019 L’Evento “Febbraio in Danza”, un mese ricco di appuntamenti dedicati alla Danza, Musica e Repertorio. Lunedi’ 4 Febbraio la Scuola ospita Oliviero Bifulco, ballerino Diplomato presso La Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala di Milano e divenuto un volto noto al pubblico televisivo proprio grazie al Programma “Amici di Maria De Filippi” 16° edizione. Oliviero terra’ lezioni di classico e moderno per bambini e ragazzi. Sabato 9 Febbraio, invece, la Scuola ospitera’ la Prof.ssa Simonetta Guerrieri, del Teatro dell’Opera di Roma, che terra’ un Laboratorio di Musica applicata alla Danza, aperta ai bambini a partire dai 5 in su’, nonche’ ai ragazzi e adulti che vorranno approfondire la Materia in oggetto, conoscenza indispensabile per ogni Danzatore o futuro Insegnante della Disciplina Tersicorea. Ed ancora un Importante Appuntamento Finale Giovedi’ 21 e venerdi’ 22 Febbraio con la presenza a scuola del Ballerino Professionista Daniele Lucchetti, Corpo di Ballo Teatro alla Scala di Milano, che terra’ lezione di Classico e Repertorio a partire dagli allievi di 9-10 anni in su. Un ulteriore occasione di crescita Professionale per ogni singolo Allievo che prendera’ parte a questo mese di alta formazione tra ore dedicate alla tecnica Accademica della Danza Classica e ore dedicate alla Danza Moderno-Contemporanea, alla Musica e al Repertorio del Balletto Classico. Sono gia’ aperte le iscrizioni per questi bellissimi appuntamenti con la Danza a Febbraio».

«L’a.s.d. La Sesta Arte di Grosseto, con la Direzione Artistica della Prof.ssa Claudia D’Aniello e la Supervisione Didattica del Maestro Antonio Salernitano, del Teatro San Carlo di Napoli – conclude la nota . ospitera’ ogni Anno Maestri ed Ospiti di Fama Internazionale per innalzare sempre di piu’ il livello e la preparazione dei propri allievi, felici se tanti di loro intraprenderanno, finiti gli Studi, la vera Carriera Professionale di Ballerino o di Insegnante della Disciplina Tersicorea».

.