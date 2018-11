SAN QUIRICO DI SORANO – Una cisterna che trasportava carburante è finita fuori strada ieri sera intorno alle 23,30 nella zona di San Quirico di Soran, nel Comune di Sorano. Per recuperarla e riportarla in carreggiata è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato per circa tre ore.

di 3 Galleria fotografica Camion fuori strada 14 novembre 2018