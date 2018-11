Trovato l’accordo, a Roccastrada torna la caserma dei carabinieri

ROCCASTRADA – Il ritorno della caserma dei Carabinieri a Roccastrada è in dirittura di arrivo.

Nei giorni scorsi il Comune ha pubblicato l’avviso che porterà ad aggiudicare, entro le prossime settimane, i lavori per la ristrutturazione dell’edificio ex sede Enel di proprietà comunale in via del Pino, destinato ad accogliere l’Arma grazie all’accordo interistituzionale raggiunto fra Comune, Prefettura di Grosseto e Carabinieri.

“La ristrutturazione dell’immobile di proprietà comunale in via del Pino – afferma Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada – conterà su un investimento complessivo di circa 300 mila euro e comprenderà lavori edilizi, ristrutturazioni e rifacimento di impianti termici ed elettrici.

Il costo sarà supportato da un mutuo acceso dal Comune di Roccastrada e coperto dall’affitto che i Carabinieri sosterranno grazie all’accordo raggiunto nei mesi scorsi fra Comune di Roccastrada e Prefettura di Grosseto, quale rappresentante sul territorio del Ministero dell’Interno competente per l’accasermamento dei Carabinieri, che ringrazio ancora una volta per la collaborazione interistituzionale e per aver dato finalmente concretezza a un obiettivo che l’amministrazione comunale perseguiva da tempo per dare risposte alla comunità locale”.