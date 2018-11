Bruni nel recupero, altra vittoria in extremis del Gavorrano e pericolo Bastia scongiurato

BAGNO DI GAVORRANO – Quinto risultato utile consecutivo per il Gavorrano, che si impone sull’inseguitrice Bastia con un altro 1-0 conseguito nel recupero finale.

Al Malservisi-Matteini, per il turno infrasettimanale valido come dodicesima giornata, i rossoblù tengono a bada gli umbri, privi del bomber Tascini, e ottengono altri tre punti d’oro segnando oltre il 90′, ricalcando il copione visto contro il Trestina. A violare la porta ospite è stavolta Bruni, per un tocco che vale un altro passo importante per i suoi nella classifica del girone E.

GAVORRANO: Salvalaggio, Ferrante, Mastino, Bartoccini, Gagliardini A., Bruni, Grifoni, Costanzo, Gomes De Pina, Conti, Lucarelli. A disposizione: Aglietti, Pupeschi, Cela, Pardera, Moscati, Brunacci, Mori, Carlotti, Biserni. All. Rigucci.

BASTIA: Lillacci, Rosignoli F., Mazzone, Bokoko, Fiorucci, Bagnai, Belli, Boldini, Falorni, Colombi, Bura. A disposizione: Alunni, Muzhani, Labonia, Piergentili, Giordani N., Qoku, Rebecca, Trinchese, Burcut. All. Bonura.

ARBITRO: Ubaldi di Roma 1; assistenti Pelosi di Ercolano e Gambino di Nocera Inferiore.

MARCATORI: 47′ st Bruni.