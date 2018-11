Al via il cantiere in centro, Confcommercio: «I lavori dovevano essere fatti ad ottobre»

GROSSETO – “Abbiamo saputo ieri, dall’assessore Megale, dell’apertura del cantiere e siamo rimasti a dir poco perplessi, in quanto sull’argomento nei mesi scorsi avevamo chiesto ed ottenuto vari incontri con l’Assessore e con l’Ufficio lavori pubblici per manifestare l’esigenza di effettuare i lavori nel periodo meno impattante per le attività che operano nella via” a farlo sapere è Confcommercio in una nota.

“In seguito alle nostre pressioni – prosegue la nota – avevamo ricevuto l’impegno di rimandare le suddette opere al mese di ottobre, e la rassicurazione della conclusione dei lavori, al massimo, entro il 15 novembre. Venerdì e sabato, 16 e 17 novembre, saranno due le nuove attività che apriranno i battenti proprio in via Paglialunga e che dovrebbero essere tra le protagoniste della festa cittadina dedicata al progetto Pop Up”.

“Invece, al momento – conclude la nota – la via transennata è praticamente inaccessibile, per la presenza degli operai con i loro mezzi. Ci auguriamo che per venerdì 16 la via sia, nonostante i lavori, accessibile e anche parzialmente percorribile”.