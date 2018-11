Usi civici di Batignano e Montepescali: si vota domenica. Ecco cosa c’è da sapere

GROSSETO – «Domenica 18 novembre è in programma l’elezione degli Usi civici di Batignano e Montepescali. Per l’occasione gli elettori impossibilitati a esercitare autonomamente il diritto di voto potranno richiedere un’apposita certificazione per poter essere accompagnati nella cabina elettorale» a farlo sapere il Comune in una nota.

«I medici autorizzati al rilascio delle certificazioni – conclude la nota – saranno disponibili giovedì 15 e venerdì 16 novembre dalle 12 alle 13 negli ambulatori di Medicina legale che si trovano a Villa Pizzetti, in via Cimabue 109 a Grosseto».