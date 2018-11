Si scorda la pentola sul fuoco, fumo in tutta la casa: rischio intossicazione

GROSSETO – Aveva accesso il fornello e lasciato sul fuoco un pentolino che con il tempo aveva provocato un’ingente quantità di fumo in casa. Una signora, residente in via Pisacane, nella zona semicentrale della città, si era poi addormentata dimenticandosi del pentolino e rischiando un’intossicazione. Molto probabilmente infatti la donna ha respirato il fumo provocato dal principio di incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno riportato la situazione alla normalità affidando la donna alle cure del personale del 118. I medici in questo momento stanno accertando le condizioni di salute della donna.