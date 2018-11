Rifiuti: «Bene riorganizzare, ma non spenderemo risorse extra per l’innovazione»

CAPALBIO – “Un doveroso ringraziamento all’assessore Minucci che ha seguito e coordinato il percorso ed uno altrettanto importante a Christian Angelucci Tecnico del Comune di Manciano per la bontà degli atti prodotti” così il sindaco, Luigi Bellumori, commenta l’accordo raggiunto per la zona sud della Provincia in merito alla riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti.

“Come comune di Capalbio si plaude con soddisfazione al raggiungimento di questo obiettivo – chiarisce il primo cittadino – avendo posto sin da subito quale limite all’innovazione della raccolta il tetto massimo di spesa ovvero quanto derivante dal Pef ultimo approvato dal Consiglio comunale nel corso dell’anno 2018″.

“L’efficientamento della raccolta e l’aumento della differenziata – conclude Bellumori – trovano piena condivisione, ma senza aggiungere ulteriori gravami al Piano Finanziario. Sarà dunque importante riorganizzare e riequilibrare il servizio per raggiungere al meglio in sede tutta locale gli ulteriori obiettivi”.