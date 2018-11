Oltre 90 coperte raccolte dai volontari: così si aiutano i senzatetto nei mesi più freddi

Grosseto – dona una coperta, proteggi una vita – è l’evento solidale che ha promosso il Cisom (Corpo italiano di soccorso dell’ordine di Malta), sabato 10 novembre. Decine sono stati i maremmani che hanno consegnato coperte ai volontari presenti in piazza Esperanto.

Al termine della manifestazione sono ben 90 le coperte raccolte, in alcuni casi acquistate appositamente per poi essere donate: “ringrazio di cuore tutte le persone che con il loro gesto caritatevole hanno dato un prezioso contributo al nostro impegno a sostegno dei poveri, dei malati e degli ultimi” queste le parole di Giovanni Giuseppe Tunzi, capo sezione del Cisom di Grosseto. Le coperte serviranno per portare un po’ di calore ai senzatetto durante i mesi più freddi dell’anno.