Le giovanili della Starfish sfiorano l’en plein con tre vittorie su quattro gare

FOLLONICA – Fine settimana intenso, quello appena trascorso, per la Pallamano Follonica Starfish concluso con tre vittorie su quattro partite disputate. Ottima prestazione per l’Under 19 maschile di Marco Spinicci che batte la Pallamano Medicea 28-22 in una gara che ha visto la squadra di casa sempre in vantaggio. E altrettanto ottime prestazioni per entrambe le femminili: l’Under 15 di mister Cecchini che vince 32-14 contro una rivale da sempre temuta, la Pallamano La Torre, e l’Under 19 che, alla prima di campionato, batte la Pallamano Mugello 24-13.

“Abbiamo preparato il campionato confrontandoci in tornei amichevoli contro giovanili di squadre che giocano in A1 come Civitavecchia, Cassano Magnano e Casalgrande, sapendo che andremo a scontrarci contro squadre che scenderanno in campo con delle fuori quota”, dice soddisfatto mister Pesci “la gara di domenica è frutto di allenamenti molto fisici, basati sull’individualizzazione del gioco sia in difesa che in attacco”. Tre incontri giocati con la giusta mentalità, ritmi sostenuti, carattere e tanto cuore.

Finita invece 32-40 la partita dell’Under 17 maschile contro la Poggibonsese: una squadra di tutto rispetto, che ha avuto la meglio nonostante il buon atteggiamento in campo tenuto dai nostri ragazzi i quali non hanno però saputo mantenere alta la concentrazione fino alla fine della partita.