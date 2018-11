La Pallacanestro Grosseto esulta in Promozione e con gli Under 13: ko Livorno e Argentario

GROSSETO – Successo per 77-47 della Pallacanestro Grosseto contro lo Stoneexport Livorno Basket, nella 5a giornata di andata del campionato di Promozione. Gara importante e decisiva per i biancorossi che sono riusciti a smuovere la classifica.

Dopo il consueto briefing negli spogliatoi, coach Conti schiera un quintetto inedito, con la chiara intenzione di contrastare la evidente maggiore fisicità dei labronici. Grosseto parte bene sotto la regia di Baldini, al rientro dopo una sosta di due turni, tanto che dopo una manciata di minuti si porta avanti di 11 punti. Livorno però opera un cambio azzeccato, schierando Vanni che si rende pericolo realizzando tre liberi, una tripla ed un tiro dalla media distanza, che consentono ai suoi di riportarsi sotto.

Il secondo quarto scorre senza lampi ed il punteggio rimane su un sostanziale equilibrio, infatti le squadre vanno all’intervallo con i locali avanti di 5 punti. Al rientro in campo il Grifone riparte forte, mentre Livorno incomincia a mostrare una certa stanchezza, sarà un terzo quarto da incorniciare con ben 30 punti messi a segno e solo 9 subiti dai biancorossi.

Una entusiasmante sequenza di tiri schiacciano irrimediabilmente ogni velleità degli avversari e un Erman in splendida forma eroe della serata con la bellezza di 4 triple, di cui tre consecutive.

Nell’ultimo periodo la partita non ha più sussulti, scorrendo fino al suono della sirena con entrambe le squadre ormai consapevoli del risultato acquisito.

PARZIALI: 16-10, 20-21, 30-9, 11-7

La formazione della Pallacanestro Grosseto: Baldini (10), D’Alise(5), Romano (9), Bellantonio (6), Conti (10), Ciacci (10), Franzese (8), Erman (14), Perfetti (4), Casanova (1), Tinti, Brunelli. Allenatore: Conti; assistente: Massai

Continua la striscia positiva per gli Under 13 di Coach Goracci che espugnano il campo dell’Argentario 47-34 (13-16, 5-12, 8-8), restando a punteggio pieno alla testa della classifica del proprio girone. Prova positiva soprattutto in difesa da parte di tutti i ragazzi a referto che sono ruotati nell’arco dei 4 tempi. Percentuali da due non ancora soddisfacenti, come dimostra il punteggio basso di fine gara, sulle quali bisognerà ancora lavorare.

Fei con 18 punti ancora top scorer in queste prime 3 giornate di campionato e buona prova del capitano Andrea Rossi sia sotto i tabelloni che al tiro come dimostra l’ottima valutazione finale. Prossimo appuntamento con Follonica, domenica prossima al Palazzetto di via Austria per l’ultima partita del girone di andata.

Questo il roster: Bettazzi, Fei 18, Hills, Torcolacci, Dreaghetti 7, Tamburini, Zaganjori, Rustici 2, GInesi 4, Pieraccini 2, Rossi 5, Tanganelli 9. Allernatore: Goracci.