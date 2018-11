Importante centro di ricerche raccoglie curricula: in 46 partecipano all’incontro

GROSSETO – «Lo scorso 7 novembre al Centro per l’Impiego di Grosseto, all’interno del ciclo di eventi «Imprese al Centro», si è svolto l’incontro con l’azienda Bioscience Research Center» a farlo sapere una nota del Centro per l’impiego di Grosseto.

«La Bioscience Research Center – spiega la nota – è un centro ricerche altamente specializzato che offre servizi di consulenza e campionamento in vari settori, dall’ambiente all’agroalimentare, dall’analisi sul campo alla ricerca e sviluppo. L’evento ha visto la partecipazione di 46 persone con il profilo specifico richiesto, laureati in biologia, chimica, scienze naturali e tecnici di laboratorio, reperite attraverso i canali esperiti dal Centro per l’Impiego di Grosseto».

«Questo incontro – chiarisce la nota – rientra nella settimana di eventi chiamata European Employers’ Day, volta a promuovere la Rete europea dei Servizi Pubblici per l’Impiego (PES Network). L’iniziativa, condivisa a livello europeo, ha l’obiettivo di favorire l’incontro tra i servizi pubblici per l’impiego, i lavoratori e i datori di lavoro».

«La giornata – conclude la nota – è iniziata con una presentazione dell’azienda da parte del direttore generale, dottoressa Monia Renzi, la quale ha illustrato il sistema aziendale, la produzione, le professionalità utilizzate e/o richieste. La parte conclusiva dell’incontro è stata dedicata al confronto con i partecipanti. Al termine dell’evento l’azienda ha raccolto i curricula dei ragazzi che potrà ricontattare per i necessari approfondimenti».