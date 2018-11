Gavorrano di nuovo in campo per sfidare l’inseguitrice Bastia. I convocati

BAGNO DI GAVORRANO – Ancora un turno infrasettimanale di campionato per la serie D, con il girone E alle prese con la dodicesima giornata. In casa i novanta minuti del Gavorrano, che ospiterà l’umbra Bastia, inseguitrice in graduatoria due punti sotto. Gara imprevedibile: entrambe le sfidanti hanno alle spalle quattro risultati utili consecutivi ma mentre i maremmani hanno un attacco meno prolifico, i biancorossi hanno una difesa più fragile.

Questi i convocati dal tecnico rossoblù Rigucci: Aglietti, Salvalaggio, Bruni, Ferrante, Gagliardini, Mastino, Lucarelli, Mori, Pupeschi, Biserni, Conti, Pardera, Cela, Costanzo, Bartoccini, Grifoni, Moscati, Gomes, Carlotti e Brunacci.

Arbitrerà Ubaldi di Roma 1 coadiuvato da Pelosi di Ercolano e Gambino di Nocera Inferiore. Il fischio d’inizio è domani mercoledì alle 14,30 al Malservisi-Matteini.

Il programma della 12a giornata:

Aquila Montevarchi-Sangiovannese

Scandicci-Pianese

Cannara-Ponsacco

Gavorrano-Bastia

Ghivizzano Borgoamozzano-Aglianese

Massese-San Donato Tavarnelle

Seravezza-Prato

Sinalunghese-Sporting Trestina

Tuttocuoio-Sangimignanosport

Viareggio-Real Forte Querceta