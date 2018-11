Employers’ Day: successo per la tavola rotonda sulle competenze digitali

FOLLONICA – «Lo scorso 9 novembre, all’interno delle iniziative che vanno sotto il nome di Employers’ Day,il Centro per l’Impiego di Follonica in collaborazione con il Comune ha organizzato una tavola rotonda sul tema delle competenze digitali, innovazione tecnologica e i servizi per le aziende offerti dai Centri per l’Impiego» a farlo sapere gli organizzatori dell’iniziativa in una nota.

«La tavola rotonda – illustra la nota – ha visto la partecipazione della Confindustria Toscana Sud, di Cgil e Uil, e di significative realtà aziendali del territorio quali: Laboratorio di analisi Caim, Cooperativa sociale Il Nodo, Elettromar Spa, Nuova Solmine Spa, Opus Automazione Spa e Venator Italy Srl. Durante l’incontro sono stati presentati alle imprese i servizi dei Centri per l’Impiego sono state definite piste di sviluppo possibili nel territorio per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta. Due sono state le riflessioni più rilevanti: l’importanza di momenti d’incontro tra i vari attori territoriali, per identificare con prontezza sinergie e strategie atte a favorire l’incontro domanda-offerta; la realizzazione d’incontri presso le aziende locali, sia per i giovani che per i loro genitori, per favorire l’orientamento alle scelte di percorsi di carriera efficaci».

«A dare seguito a quanto discusso durante l’incontro – conclude la nota – il Centro per l’Impiego di Follonica il 28 novembre, in collaborazione con il Comune, organizza un evento di preselezione con l’azienda Fer-Energy. Per maggiori informazioni scrivere a serviziimprese.follonica@regione.toscana.it inserendo come oggetto «Fer-Energy».